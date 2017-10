“Het besef dat rijden en drinken niet samengaan, is ook niet van de ene dag op de andere bij de Vlaming gegroeid”

Ja, ik krijg er ook de kriebels van als ik merk hoe bestuurders van een dikke SUV met de gsm aan hun oor mij voorbij scheuren, terwijl ik braafjes de beide handen aan het stuur van mijn wagen houd. Terwijl ik dan denk: “Als er iemand genoeg geld heeft om zich een handsfree kit aan te schaffen, dan zal die het wel zijn.”

En ja, ik moet het toegeven, ik heb ook al eens een sms’je beantwoord terwijl ik stond te wachten aan een rood licht. Een recente studie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft het nu uitgewezen: maar liefst zes op de tien Vlaamse autobestuurders zit wel eens met zijn gsm te prullen achter het stuur. Erger, we beseffen met z’n allen perfect hoe gevaarlijk dat het is. Maar het is blijkbaar sterker dan onszelf. We zijn bang dat we een belangrijk sms’je missen, of dat er ook maar iets van het mooie weer op de sociale media aan ons voorbij zal gaan. ‘Fear of Missing Out’, zo heet dat. FOMO is het nieuwste letterwoord.

Er bestaan blijkbaar geen statistieken over hoe gevaarlijk onverantwoord gsm-gebruik achter het stuur precies is. Volgens de VSV maken politiediensten bij het opstellen van het proces-verbaal bij ongevallen enkel melding van gsm-gebruik als oorzaak, als dat onomstotelijk vast staat. De verongelukte chauffeur moet bij wijze van spreken de gsm nog in de hand hebben. En bovendien kunnen daar geen statistieken van worden opgemaakt. De Europese Commissie raamt dat tien tot dertig procent van de verkeersongevallen te wijten is aan onverantwoord gsm-gebruik. Maar dat rapport is al enkele jaren oud, en zowat alle verkeersdeskundigen vermoeden dat het aandeel ondertussen flink hoger moet liggen. Al was het maar omdat het gsm-gebruik sindsdien fors is toegenomen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de VSV lanceren daarom een campagne om het onverantwoord en bovendien verboden gsm-gebruik achter het stuur aan te pakken. “Net als rijden zonder alcohol, zou ook rijden zonder afleiding de nieuwe norm moeten worden”, zo vindt Weyts. Daar kunnen we inkomen. Maar als het effect van een dergelijke campagne even sterk is als dat van de BOB-campagnes van de laatste decennia, dan heb ik zo mijn twijfels. Het besef dat rijden en drinken niet samengaan, is ook niet van de ene dag op de andere bij de Vlaming gegroeid. Zou de minister niet beter verplichten dat handenvrij bellen in elke wagen moet mogelijk én gemakkelijk zijn? Of dat gsm’s van bestuurders verplicht en automatisch in ‘vliegtuigstand’ komen te staan van zodra de wagen gestart wordt? Dat behoort inderdaad niet tot de bevoegdheid van minister Weyts. Dus moet er aan andere koorden getrokken worden.