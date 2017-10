VILVOORDE‘Opgedragen aan alle mensen die vechten tegen kanker’. Met deze woorden begint vanavond de zesde aflevering van ‘Spitsbroers’. Daarin krijgt een jong kankerpatiëntje dat fan is van KRC Genk in het ziekenhuis het bezoek van Dennis Moerman (Oscar Willems). Het jongetje heet in de serie Rupert Suply, de naam van een beloftevolle voetballer uit Wommelgem die vorig jaar juni aan botkanker is overleden.