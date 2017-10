Dommelpelt, Pelten of Pelt. Dat wordt de naam van de fusie van gemeenten Overpelt en Neerpelt. Tot die conclusie - die met een beetje lokaal buikgevoel grotendeels viel te voorspellen - kwam zaterdag een volksjury met vertegenwoordigers uit beide gemeenten na vier uur beraadslagen. Die andere kanshebber ‘Groot Pelt’ viel net uit de boot. “Met deze top drie kunnen we aan de slag”, klonken de reacties achteraf. De bevolking kan in de tweede helft van oktober zijn favoriet uit de top drie naar een definitieve plaats op de Limburgse kaart stemmen.