The Voice of Art heeft zaterdag in Zolder het startschot gegeven van een reeks ontmoetingen die ze willen organiseren om Turken met een verschillende achtergrond te verbinden via muziek en cultuur. “Het initiatief is er gekomen omdat we merkten dat de verdeeldheid tussen de Vlaamse Turken verergert. Er is op dit moment totaal geen communicatie. En dat is geen goed teken”, zegt Ramazan Bel.