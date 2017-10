“Drie maanden onschuldig in Hongaarse cel: pure horror”

Heusden-Zolder / Diepenbeek / Genk - Het moest de reis van hun leven worden, maar voor vier Limburgse twintigers ontaardde de trip naar een Hongaars festival in een nachtmerrie. “We werden op het festival valselijk beschuldigd van diefstal, mishandeld door de politie, en zonder proces drie maanden in een cel opgesloten, in aparte gevangenissen.”

“We zijn bang. Onze zaak is in Hongarije nog niet voorbij en we vrezen wat ons nog te wachten staat, na wat we al hebben meegemaakt. Dus we doen ons verhaal liever anoniem”, zeggen D. (26) ...