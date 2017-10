“Belgische IS-strijders riskeren doodstraf in Irak”

“Het zal nog maar een maandje of twee duren voor terreurorganisatie Islamitische Staat uit Irak verdreven is.” Dat zegt Jawad al-Chlaihawi, de Iraakse ambassadeur in ons land, aan RTBF. “We hebben al enkele Belgische IS-strijders gevangen kunnen nemen. Zij zullen ter plaatse voor de rechter moeten verschijnen en riskeren de doodstraf.”

“We hebben al heel wat terroristen gevat”, aldus al-Chlaihawi. “Uit Centraal-Azië, uit Rusland, uit Tsjetsjenië, maar ook een honderdtal uit Europa. Onder wie ook enkele Belgen. Ze zullen veroordeeld worden in Irak. De doodstraf, voor de meesten onder hen.”

Naast de gevatte strijders worden op dit moment ook heel wat familieleden van IS-militanten gevangen gehouden in een centrum nabij Mosul. In totaal gaat het om ongeveer 14.000 vrouwen, kinderen en verwanten.

Wat staat er met hen te gebeuren, eens de oorlog voorbij is? “Sommige landen willen hen niet terug. Frankrijk heeft bijvoorbeeld uit humanitaire redenen verboden dat kinderen alleen gerepatrieerd worden. Voor de volwassen vrouwen zeggen ze dan weer: doe met hen wat je wil, volgens de Iraakse wet. Met België werken we goed samen met alle bevoegde diensten. Maar wij gaan uiteraard niet verwachten dat België terroristen opnieuw zal opnemen. Op dit moment zijn we echter nog niet zo ver. Het is nu aan ons om de verdachten te identificeren en te weten te komen wat ze allemaal hebben gedaan.”