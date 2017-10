Man die voetgangers aanreed in Londen vrijgelaten, politie spreekt over verkeersongeval

De man die zaterdag in Londen enkele voetgangers aanreed, is zondag vrijgelaten. Het onderzoek tegen hem is nog niet afgerond. Dat meldt de Londense politie zondagmiddag.

Het incident vond plaats op Exhibition Road in South Kensington, nabij het Natural History Museum. Een wagen stak diagonaal de straat over en reed op het voetpad een tiental mensen aan. Elf mensen raakten gewond, maar hun verwondingen waren niet ernstig. Negen mensen verbleven een tijdje in het ziekenhuis.

De bestuurder, een 47-jarige man, werd opgepakt. Na verzorging in het ziekenhuis werd hij overgebracht naar het politiekantoor. Daar werd hij ondervraagd, maar de politie liet al snel weten dat het geen terroristische daad was maar een gewoon verkeersongeval.

De politie liet de dader zondagochtend vrij, maar het onderzoek naar de man is nog niet afgelopen.