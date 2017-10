Zwitser Rouiller wint GP Mario De Clercq bij de juniores, Nederlander Alvarado sterkste bij de nieuwelingen

Net als zaterdag tijdens de Berencross in het West-Vlaamse Meulebeke stond er zondag in Ronse tijdens de GP Mario De Clercq geen maat op de Zwitser Loris Rouiler. Hij haalde het dan ook ruim afgescheiden voor de Nederlander Pim Ronhaar en Len Dejonghe. De Zwitser kon aan de eindmeet zelfs nog uitpakken met een heuse wheelie.

Het was Maxim Dewulf die als eerste het veld in trok maar zijn koppositie werd als snel overgenomen door Loris Rouiller. De Zwitser bleef het tempo opvoeren en zorgde zo voor een kloof op de rest. Achter hem sloegen Len Dejonghe en de Tsjech Tomas Kopecky de handen in elkaar. Laatstgenoemde kende pech en zag hierdoor een podiumplaats door de neus geboord worden. Ronhaar was in volle finale nog de enige die iet of wat een bedreiging vormde voor de Zwitser maar deze laatste had goed ingedeeld en haalde het dan ook.

“Ik kom naar België om UCI-punten te sprokkelen”, stelde Rouiller. “Ik moest vandaag starten op de derde rij en daar wil ik wat aan verhelpen. Op het einde kreeg ik het hier nog lastig op deze zware omloop”, gaf Rouiller mee.

Bij de nieuwelingen ging de zege naar Salvador Alvarado. Het was Thibau Nys die daar de beste start nam maar in de tweede ronde nam de Nederlander Alvarado het commando over. Stelselmatig bouwde laatstgenoemde zijn voorsprong uit. Belgische kampioen Nys moest tevreden zijn met de dichtste ereplaats en hield op zijn beurt Yorben Lauryssen van zich af. Voor Alvarado werd het zijn vierde zege van het seizoen.