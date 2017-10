Bijna 1 miljoen tegenstanders onafhankelijkheid stromen toe in Barcelona

In Barcelona zijn zondagmiddag honderdduizenden mensen samengekomen voor een massale demonstratie tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. Volgens Spaanse media gaat het om de grootste demonstratie voor de eenheid van het land en tegen de Catalaanse afscheiding. De organisatie heeft het over 950.000 deelnemers.

De burgerbeweging Societat Civil Catalana (SCC) organiseert de demonstratie, die om 12 uur officieel is gestart aan het Placa Urquinaona. De initiatiefnemers riepen iedereen op om Spaanse, Catalaanse en Europese vlaggen mee te brengen, een oproep die veel navolging kreeg. “Laten we onze stemmen luid verheffen, wij zijn de zwijgende meerderheid”, schreef SCC op Twitter.

Aan de winnaar van de Nobelprijs Literatuur Mario Vargas Llosa en Josep Borrell, een Spaanse socialist en voormalig voorzitter van het Europees Parlement, werd gevraagd om de menigte toe te spreken voor de demonstratie zich op gang trekt.

Zaterdag kwamen al tienduizenden mensen op straat om te demonstreren tegen de onafhankelijkheid en voor de dialoog. Dat was echter in Madrid. Met de optocht in de Catalaanse hoofdstad klinkt het protest sterker.

Van de Catalaanse stemgerechtigden die vorige week zondag bij het referendum hun stem uitbrachten, stemde ruim 90 procent voor Catalaanse onafhankelijkheid. In totaal bracht 43,03 procent van de 5,3 miljoen kiesgerechtigden zijn/haar stem uit.