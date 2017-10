Marino Keulen over Nederlandse legalisering wietteelt: “Overlast in Lanaken zal weer toenemen”

Lanaken - De nieuwe Nederlandse regering wil een proefproject lanceren om de wietteelt te legaliseren. In 10 gemeenten zal er wiet worden verkocht die geteeld werd onder overheidstoezicht. De Lanakense burgemeester Marino Keulen (Open Vld) is niet blij met de beslissing. “Het drugstoerisme was net weg, nu zal de overlast en criminaliteit weer toenemen”, vertelde hij aan VRT.

De Nederlandse partijen die aan het onderhandelen zijn om de nieuwe regering te vormen, willen de wietteelt legaliseren. VD, CDA, D66 en ChristenUnie hopen dat criminele organisaties daarmee de greep op de wietteelt verliezen en dat de gebruikers een veiliger product in handen krijgen. In eerste instantie zou in zo’n 10 gemeenten legaal wiet worden geteeld.

Marino Keulen, burgemeester van Lanaken, is niet opgezet met het idee. Hij vreest dat het drugstoerisme opnieuw meer overlast zal veroorzaken in zijn gemeente, die grenst aan Maastricht. Sinds de invoering van de wietpas, was de overlast in de Limburgse grensgemeenten gedaald. Door die wietpas konden enkel Nederlanders nog wiet kopen in coffeeshops, waardoor het drugstoerisme verdween.

Keulen vreest nu dat dat toerisme opnieuw de kop zal opsteken. “Dit is geen goede zaak. Het drugstoerisme was net verdwenen dankzij de wietpas. De overlast zal nu weer toenemen. Drugstoeristen zorgen altijd voor overlast en criminaliteit om hun verslaving te financieren”, zegt Keulen aan VRT. “En hoe je het ook draait of keert, drugs zijn ongezond.”