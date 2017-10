Roeselare zonder moeite voorbij Guibertin, Menen verliest maximum in Leuven

Brussel - Na de derde speeldag van de EuroMillions League blijven slechts twee ploegen over met het maximum van de punten: Roeselare en Aalst; al heeft die laatste ploeg een wedstrijd minder gespeeld. Menen verloor bij Haasrode Leuven voor het eerst dit seizoen.

Roeselare won dan wel met 3-0 tegen Guibertin; de Waals-Brabanders boden wel weerwerk: 25-20; 25-20; 25-21. Roeselare komt zo alleen aan kop, terwijl Guibertin pas voor de eerste keer dit seizoen verloor.

Roeselare - Guibertin 3-0 (setstanden: 25-20; 25-20; 25-21)

Aalst rekende ook in drie sets af met het Luikse Borgworm. In de eerste en derde set was er evenwicht, maar in set twee toonde de thuisploeg zich een pak sterker (25-23; 25-10; 25-20). Abinet, vorig jaar nog Aalstenaar, zorgde ervoor dat de bezoekers toch nog in het spoor bleven van zijn ex-ploeg.

Aalst - Borgworm 3-0 (setstanden: 25-23; 25-10; 25-20)

Haasrode Leuven zorgde voor de stunt van de speeldag door de drie punten in eigen huis te houden tegen Menen. De West-Vlamingen klopten vorige week nog vlot Maaseik, maar sneuvelden - zoals wel meer de laatste jaren - in Haasrode. De eerste set ging wel nog naar de bezoekers, maar de volgende sets waren met het kleinste verschil voor de thuisploeg (20-25; 25-23; 28-26; 25-23).

Haasrode-Leuven - Menen 3-1 (setstanden: 20-25; 25-23; 28-26; 25-23)

Zaterdag waren er ook nog de eerste punten van Amigos Zoersel. Dat klopte Gent met 3-1, waardoor Gent puntenloos onderaan blijft met Borgworm.

Zoersel - Gent 1-3 (setstanden: 25-10, 25-20, 24-26, 25-23)

Volgende week is er dan de topper tussen Roeselare en Aalst, waardoor alweer minstens één ploeg het maximum van de punten zal verliezen. Maaseik krijgt dan de kans om in Gent aan te knopen met een zege.