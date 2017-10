Doorbraak in Nederland: nieuwe kabinet staat experiment toe met wietteelt door de overheid

Het aankomende kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil een experiment starten waarbij in 10 gemeenten legaal geteelde wiet wordt verspreid. Deze wiet zal onder overheidstoezicht geteeld worden. Met het experiment wil de overheid onderzoeken of de drugscriminaliteit hierdoor vermindert.

Met de proef moet duidelijk worden of de criminaliteit afneemt dankzij legale teelt en of deze wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten dan de illegaal geteelde. Met een speciale vergunning kan een bedrijf de wiet straks legaal telen. Het experiment moet in enkele grote en middelgrote plaatsen de complete keten van teelt tot verkoop in de coffeeshops reguleren. Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden. In totaal komen straks zes tot tien plaatsen in aanmerking.