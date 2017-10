Ongeduldige buschauffeur vermijdt op het nippertje frontale botsing na levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre

Een ongeduldige buschauffeur heeft in de Engelse stad Birmingham enkele automobilisten opgeschrikt door een levensgevaarlijk manoeuvre. De chauffeur kon maar op het nippertje een frontale botsing vermijden nadat hij probeerde om twee wagens in te halen. Het transportbedrijf National Express onderzoekt het incident.

Het incident dateert van 10 september, maar pas onlangs is er een dashcamfilmpje opgedoken dat het gevaarlijke rijgedrag van de buschauffeur in beeld brengt. Het filmpje laat zien hoe de chauffeur op Gibbons Road plots uitweek naar rechts en probeerde om zo snel mogelijk twee voertuigen in te halen. Volgens een van de automobilisten reden ze ongeveer 30 kilometer per uur, de maximaal toegestane snelheid, terwijl de bus daar nog bijna twintig kilometer per uur bovenop deed.

Gelukkig werd net op tijd een drama vermeden. Zowel de buschauffeur als de wagens gingen bruusk in de remmen om een botsing te verijdelen. Volgens een van de bestuurders ontstond er even een discussie tussen de betrokkenen, waarna ze allebei hun weg verderzetten.

Verkeersdrempels en zebrapaden

“Ik kon niet geloven dat de chauffeur zo’n risico durfde nemen terwijl er passagiers op zijn bus zaten”, vertelde de automobilist nog aan Daily Mail. “Er was geen enkele logische reden om daar twee auto’s in te halen. Er lagen immers verkeersdrempels en zebrapaden. Indien de eerste wagen uit tegenovergestelde richting weigerde om achteruit te rijden, zat de bus vast op de verkeerde rijstrook en was de weg volledig geblokkeerd.”

De lokale politie werd niet ingelicht over het incident, maar transportbedrijf National Express startte nadien wel een onderzoek. Wat de gevolgen zullen zijn voor de chauffeur in kwestie, is nog onduidelijk.