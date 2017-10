Wout van Aert hoopt dat “vertrouwen snel helemaal terug is”, Mathieu van der Poel wil “blijven genieten”

Meulebeke - Mathieu van der Poel was opnieuw outstanding. In Meulebeke imponeerde de Nederlander andermaal en won hij zijn zesde overwinning op zes wedstrijden. In elke cross die hij betwistte stond hij immers op het hoogste schavotje. “Maar het was niet zo simpel zoals het leek”, vertelde de man in vorm. Wout van Aert hoopte dan weer vooral dat het vertrouwen zo snel mogelijk helemaal terugkeert. De reacties na de Berencross in Meulebeke.

“Het lijkt erop dat het allemaal zo simpel gaat, maar dat is niet het geval”, opende winnaar Mathieu van der Poel. “Morgen/zondag zal het in Ronse wel een zware cross worden. Vandaag was het wel leuk. Ik had voor de start gesteld dat het wat mocht regenen en dat gebeurde ook. Het parcours lag erbij zoals ik het graag heb. Glibberig en op sommige plaatsen heel blubberig.”

“Toch duurde het een halve cross vooraleer ik in mijn ritme kwam. Ik denk dat iedereen, naarmate de wedstrijd vorderde, op rhino’s overschakelde. Althans dat deed ik toch. Die bandenwissel bleek wel een goede zet want ik gleed daarvoor enkele keren weg. Daarna had ik het perfecte gevoel op de fiets. Natuurlijk had ik niet verwacht dat het seizoen zo’n vaart zou nemen voor mij. Ik heb nu al zes wedstrijden gewonnen. Ik ga zo lang mogelijk proberen te genieten van deze huidige vorm”, verduidelijkte Mathieu Van der Poel.

Foto: Photo News

Wout van Aert: “Hopelijk komt het vertrouwen snel helemaal terug”

“Ik had niet de beste benen, maar ik was wel blij dat het hier voor de start begon te regenen. Dat maakt het wel moeilijker, maar ook iets leuker op dit technische parcours. Door de nattigheid gaat de snelheid er af, en dat kon in mijn voordeel spelen. Of ik even aan de winst dacht? In het begin wel, toen ik voorin kwam na de tweede ronde. Ik had goeie benen, hopelijk kan ik die morgen ook tonen in Ronse.”

Van Aert was de enige van de drie koplopers die niet wilde springen bij de balkjes. En dat had ook een reden. “Ik sprong bij de opwarming wél, maar ik had schrik dat de ondergrond te glibberig was door de regen. Het vertrouwen is er nog niet helemaal. Dat zal hopelijk snel wel het geval zijn, maar dat moet stap voor stap gebeuren.”

“Toen Mathieu van der Poel ging doortrekken moest ik wel passen. Ik dacht wel even aan winst, vooral dan in het begin van de wedstrijd, maar dat gevoel ebte weg toen Van der Poel ging aanvallen. Hopelijk is het morgen/zondag anders. Ik sprong nog niet over de balken. Het ontbreekt me daarvoor wat aan vertrouwen. Deze podiumplaats is best meegenomen en eigenlijk niet meer dan normaal, ook al maakte ik een mindere dag door.”

Foto: Photo News

Michael Vanthourenhout besliste te focussen op dichtste ereplaats

“Vorige week had ik in Gieten een offday maar dat maakt iedereen wel eens mee. Ik gaf vandaag de bevestiging dat de conditie toch goed is”, stelde Michael Vanthourenhout na afloop.

“Ik kende een slechte passage in de zandbak, moest zo tien meter geven op Mathieu Van der Poel en dat mag je nooit doen in het gezelschap van zo’n man. Ik heb het nog wel eens geprobeerd om dichter te komen maar dat lukte niet echt. Daarom besliste ik om vol voor die tweede plaats te gaan en me niet op te blazen. Ook mede met de wedstrijd van morgen in Ronse in mijn gedachten. Hopelijk kan ik nu voldoende recupereren om zondag dan opnieuw goed te presteren”, besloot Michael Vanthourenhout.