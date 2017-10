Hier kwam de winnaar van de Euromillions-jackpot van 190 miljoen euro zijn biljet valideren

De eigenaar van het Euromillions-biljet waarmee vrijdagavond een absolute recordjackpot van 190 miljoen euro werd gewonnen, heeft zich gemeld. Hij deed dat in een shopping centrum op het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria. Het is nog niet bekend of het om een lokale bewoner of een toerist gaat.

Sinds begin september was er niemand meer in geslaagd om bij een van de twee wekelijkse trekkingen de vijf juiste cijfers en twee juiste sterren aan te duiden op zijn of haar Euromillions-formulier. Daardoor was de jackpot afgelopen week opgelopen tot het absolute hoogtepunt van 190 miljoen euro.

Vrijdagavond was het wel prijs. Eén iemand had de winnende combinatie 1 - 9 - 15 - 19 - 25 en de sterren 1 en 7 op zijn formuliertje staan en mag zich dus meteen “schandalig rijk” noemen.

Wie die gelukkige is, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Feit is wel dat hij zich zaterdag kwam melden in een krantenwinkeltje in het El Mirador Shopping Centre op Las Palmas, Gran Canaria.

In België won er wel iemand 1.291.056 euro in rang 2.