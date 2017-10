Zie jij hier het “spook” dat een hele school de stuipen op het lijf jaagt?

Momenteel gaat er een video van een schoolgang viraal op het internet. Niet omdat hij zo mooi is of lelijk, maar omdat er geesten zouden aanwezig zijn. Op de beelden is te zien hoe kastjes en deuren vanzelf opengaan.

In Corke, Ierland, is een school geteisterd door geesten. Althans dat zegt directeur Kevin Barry. Om aan te tonen dat hij gelijk heeft, postte de man een video op het internet waarop te zien is hoe deuren vanzelf openzwaaien en kastjes plots opengaan.

“De hond van een van onze leerkrachten weigert ook altijd om die gang te gebruiken”, staaft Barry zijn argumenten nog bij. “Maar het laatste wat ik wil, is dat er paniek ontstaat op school. Daarom postte ik deze video op Facebook en Youtube, om te vragen of iemand dit misschien als grap heeft bedoeld. Tot dan blijf ik sceptisch.”

Helaas is de vraag van de directeur tot op vandaag nog altijd onbeantwoord, en weet niemand of er nu echt geesten in de gang leven, of het toch gewon een felle wind was die plots opstak.