Loft in Rapertingen even duur als aan kanaalkom

Hasselt - Vrijdag is in Rapertingen de eerste steen gelegd van woonproject L’estrade. Eén van de eerste verkochte flats is het penthouse van liefst 1,3 miljoen euro. “De mensen willen dit soort luxeflats”, zeggen Vastgoedondernemers Amaury Verelst en Alexander Gilen.

De prijzen in L’estrade beginnen vanaf 262.000 euro voor een éénslaapkamerappartement van 80 vierkante meter. De flats liggen zowel langs de drukke Luikersteenweg als langs de Rapertingenstraat. “En de prijzen omvatten de volledig inrichting en alle kosten zijn meegerekend”, zegt Verelst. “Kwaliteit, comfort en luxe zijn onze leidraad. Dat Rapertingen de binnenstad niet is? Tja, maar we zitten op 500 meter van de E313 en op amper 2,5 kilometer van de Grote Markt. Ideaal voor wie in de stad werkt en ’s avonds naar de rust wil. Bovendien hebben we 38 ondergrondse parkeerplaatsen en vier bovengrondse. En de hoge prijs? We moeten eigenlijk nog starten met de verkoop en een derde is al de deur uit.”

“Dit was een soort dode hoek in Rapertingen, een plek die niemand wilde. Tot de Luikersteenweg heraangelegd werd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput (CD&V). “We zien dat ook op andere invalswegen. Een bewijs dat Hasselt niet alleen in de binnenstad aantrekkelijk is.”