Geen Groezrock in 2018

Het punk- en hardcore muziekfestival Groezrock neemt volgend jaar een pauze. Enkele vrijwilligers die er al sinds de start van het festival, 26 jaar geleden, bij waren haakten af uit de werkgroep. De organisatie acht het daardoor niet mogelijk om volgend jaar een volwaardige editie te organiseren. “We hebben meer tijd nodig om een festival op poten te zetten dat voldoet aan onze - en jullie - gebruikelijke normen”, klinkt het op Facebook. In 2019 wil het festival er opnieuw staan.

Al sinds 1992 wordt Groezrock georganiseerd in het Antwerpse Gestel. Zo’n 30.000 fans kunnen tijdens het laatste weekend van april twee dagen lang genieten van punk- en hardcore muziek. Al die jaren werd het festival georganiseerd door een groep vrijwilligers. Nu een aantal van hen opstapt, is het voor de overgebleven medewerkers niet mogelijk om volgend jaar een 27e editie van het festival op poten te zetten.

“Het wordt voor sommige mensen, die zich jaar na jaar volledig inzetten voor het festival, steeds moeilijker om het te combineren met hun dagelijkse leven. Iedereen heeft een fulltime job, sommigen hebben kinderen gekregen. Anderen hebben jammer genoeg de feeling met de punk- en hardcore scene verloren”, zo schrijft de organisatie op Facebook.

Om het gemis toch wat op te vangen, heeft de organisatie wel besloten om een indoorfestival te organiseren in het najaar van 2018. “Het was een zeer moeilijke beslissing maar we zijn meer dan ooit enthousiast over de toekomst van Groezrock. Dit is dan ook geen afscheid, integendeel, er zal meer Groezrock zijn dan ooit”, klinkt het nog op Facebook. Fans kunnen nu dus al het laatste weekend van april 2019 in hun agenda noteren.