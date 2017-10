Model bedreigd met verkrachting nadat ze voor deze foto poseerde

Het Zweedse model Arvida Byström zegt dat ze bedreigd wordt met verkrachting omdat ze te zien is met beenhaar in een advertentie van Adidas.

Het is niet de eerste keer dat Byström met beenhaar poseert. Op Instagram zijn er talloze foto’s te vinden, niet alleen met beenhaar maar ook met okselhaar. En ook haar cellulitis is geen geheim voor haar volgers. Maar poseren voor Adidas heeft blijkbaar grotere gevolgen.

In een reclamefilmpje voor schoenen zegt het 26-jarige model: “Ik denk dat onze cultuur vaak bepaalt wat vrouwelijkheid is. Ik denk dat iedereen die vrouwelijk kan doen, vrouwelijk kan zijn. Ik vind dat we daar in de huidige maatschappij veel te bang voor zijn.”

Vrouwelijkheid

De reacties op YouTube liegen er niet om. “Stop ook maar met tandenpoetsen en je billen afvegen, stomme feministische debiel”, klinkt het onder meer. Het model krijgt echter ook van heel wat mensen steunbetuigingen. “Bedankt Adidas om te tonen hoe een vrouw echt is en wat vrouwelijkheid is”, zo schrijft iemand.

Maar het zijn niet de reacties op YouTube waar Byström mee bezig is. Op Instagram vertelt ze dat de berichten in haar inbox nog veel verder gaan. Er wordt zelfs gedreigd haar te verkrachten. “Ik kan me niet eens voorstellen hoe het is in deze wereld te leven zonder alle voorrechten. Ik stuur liefde en realiseer me dat niet iedereen dezelfde ervaringen heeft”, aldus nog het model.