Gilles De Coster en Linde Merckpoel gaan na ruim tien jaar uit elkaar

‘De Mol’-presentator Gilles De Coster en Studio Brussel-presentatrice vormen na ruim tien jaar geen koppel meer. “Ja, we zijn uit elkaar. De breuk is recent en doet pijn. Voorlopig willen we geen commentaar kwijt”, luidt het in Het Laatste Nieuws. “Gun ons de nodige tijd om dit een plaats te geven.”

Linde Merckpoel (32) ging in juli 2007 aan de slag bij de nieuwsdienst van de VRT. De vier jaar oudere Gilles De Coster presenteerde op dat moment al ‘De Ochtend’ op Radio 1. Nog dat jaar werden de twee een koppel. Na ruim tien jaar komt daar nu een einde aan. De twee hadden geen kinderen samen.

De reden voor de breuk is niet bekend. Eerder bekenden mediafiguren wel al dat hun drukke agenda samenleven niet echt makkelijk maakte. Iets wat ook de komende maanden niet zou veranderen. Merckpoel blijft niet alleen de ochtendshow van Studio Brussel presenteren, ze gaat ook meedoen aan de Vier-quiz ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en later dit jaar volgt ook opnieuw De Warmste Week. De Coster is dan weer al druk bezig met de voorbereidingen van een nieuw seizoen van ‘De Mol’, zit elk weekend in ‘Sports Late Night’ op Vier en werkt ook mee aan de zesdelige Woestijnvis-reeks ‘Strafpleiters’.