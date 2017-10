Brazilië moet Thiago Silva missen tegen Chili

Brazilië zal het dinsdag tegen Chili in haar laatste WK-kwalificatiewedstrijd zonder verdediger Thiago Silva (PSG) moeten doen. De centrale verdediger liep donderdag tegen Bolivia (0-0) een dijblessure op en is onbeschikbaar. Dat maakte de Braziliaanse voetbalbond bekend zonder uit te weiden over de ernst van de blessure.

De 33-jarige Silva moest in La Paz na 27 minuten geblesseerd van het veld. Hij werd vervangen door zijn ploegmakker bij PSG, Marquinhos. Brazilië is al een tijdje zeker van kwalificatie voor het WK in Rusland volgend zomer. Om de afwezigheid van Thiago Silva op te vangen, riep bondscoach Tite Rodrigo Caio van Sao Paulo FC op.