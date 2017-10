Marchetti moet meteen inpakken in eerste ronde van Polish Open tafeltennis

Nathalie Marchetti is er vrijdag niet in geslaagd de eerste ronde van de Polish Open tafeltennis te overleven. Marchetti ging met 4-1 (11-7, 11-8, 8-11, 12-10 en 11-9) onderuit tegen de Servische Andrea Todorovic. Marchetti was de enige Belg(ische) op de hoofdtabel bij de senioren in Czestochowa.