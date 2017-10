Sébastien Loeb leider in Rally van Marokko na ritwinst

De Fransman Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) heeft de eerste klassementsrit in de OiLibya rally van Marokko gewonnen. De Fransman profiteerde maximaal van een lekke band en navigatiefout van Nasser Al-Attiyad (Toyota Hilux) die naar de tweede plaats zakt op 11:51 van leider Loeb. Tom Colsoul en zijn Poolse rijder Jakub Przygonski (MINI John Coopers Works) eindigden op de tweede plaats. In het klassement schuiven ze op naar de top 3.

Het werd een bijzonder lange dag voor de deelnemers aan de OiLibya rally van Marokko. Omstreeks 04u30 Belgische tijd moesten ze uit de veren voor een trip van ruim 800 km. Tussen Fes en Erfoud werd bovendien een zeer lastige klassementsrit uitgetekend die gewonnen werd door negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb.

“Carlos Sainz moest vandaag als eerste de baan op. Na goed 150 km haalde Nasser Al-Attiyah hem in”, zegt Jean-Marc Fortin, teammanager van Nasser Al-Attiyah en het Belgische Overdrive Racing. “Nasser was deze ochtend als vierde gestart en zat goed in zijn ritme. Even later reed hij lek, haalden de eerste rijders hem terug in en was alles te herdoen. Nadien hebben de eerste 4 starters dezelfde navigatiefout gemaakt. Zowel Nasser Al-Attiyah, de MINI’s van Nani Roma en Mikko Hirvonen als de Peugeot van Carlos Sainz raakten het goede spoor bijster. Op het moment dat Nasser rechtsomkeer had gemaakt en bijna terug op de goede piste zat kwam Sébastien Loeb eraan. Hij merkte dat de andere rijders in de fout waren gegaan en koos wél de juiste piste. Vandaar zijn tijdswinst. In de stand blijven wij met Nasser op de tweede plaats. Er is geen man overboord. Er rest ons nog 4 wedstrijddagen.”

Pech voor de Nederlander Bernhard Ten Brinke bijgestaan door zijn Belgische co-rijder Stéphane Prévot (Toyota Hilux). Het duo kwam als tweede voorbij het tweede checkpoint. Even later ging het mis. Bij het neerkomen van een jump viel de motor plotseling stil. Na 45 minuten zoeken bleek dat een sensor van de motor was afgebroken. Niet veel later was het euvel hersteld en kon het duo zijn weg verder zetten. Ten Brinke kwam als 21e over de finish en verloor iets meer dan een uur. In de stand zakken ze naar de 20e plaats.

Op zaterdag maken de deelnemers van de OiLibya een rondje van 364.5 km rond Erfoud.

# Belga context ## Related picture(s) [WB Cross Country - Rally Marokko - RALLYCR...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)