Vriendin van schutter Las Vegas: “Hij lag kreunend en schreeuwend in bed”

De vriendin van Stephen Paddock, de schutter die in Las Vegas een bloedbad aanrichtte bij een muziekfestival, heeft verklaard dat de man symptomen van psychische problemen vertoonde.

Zondagavond (lokale tijd) opende Paddock het vuur op bezoekers van een muziekfestival vanuit zijn hotelkamer. Daarbij kwamen 58 mensen om het leven en bijna 500 anderen raakten gewond. Het is de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

In de afgelopen dagen werd er al heel wat duidelijk over de 64-jarige schutter, maar het is voor de autoriteiten nog altijd gissen naar zijn motief. Paddock slikte het kalmeringsmiddel valium. De FBI vermoedt dat hij last had van een mentale stoornis.

Kreunend en schreeuwend in bed

Marilou Danley, de 62-jarige vriendin van Paddock, heeft de vermoedens van de politie bevestigd, blijkt nu. Ze verklaarde tegenover de FBI dat haar vriend symptomen van psychische problemen vertoonde. Zo lag hij geregeld “kreunend in bed en schreeuwde: ‘O, mijn god’”, aldus Danley. De speurders betwijfelen echter dat zijn mentale gezondheid aan de grondslag van de aanval ligt.

Danley werd verhoord nadat ze terugvloog vanuit haar thuisland de Filipijnen naar de Verenigde Staten, waar ze samenwoonde met Paddock. Enkele dagen voor de schietpartij kocht de schutter een vliegticket naar de Filipijnen voor zijn vriendin. Ook maakte hij 100.000 dollar naar haar over.

Sleutelfiguur

De FBI ziet Danley als een sleutelfiguur om het motief van Paddock te achterhalen. Ze hopen dat ze met de verklaringen van de vrouw de puzzelstukjes in elkaar kunnen laten vallen. Danley wordt niet gezien als verdachte, maakten de autoriteiten al bekend.

Joe Lombardo, de sheriff van Las Vegas, liet wel eerder weten dat hij denkt dat Paddock hulp heeft gehad bij de voorbereidingen van de aanval. “Als je kijkt naar de verzameling van wapens, de hoeveelheid explosieven, denk je dat hij dat allemaal alleen heeft gedaan?”, zei hij. “Je moet ervan uitgaan dat hij op een bepaald punt hulp heeft gekregen.”