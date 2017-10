Vergunningsaanvraag voor uitbreiding Hezehof in Lummen ingetrokken

Lummen - Op 21 augustus diende Rudy Guedens, uitbater van de hondenkwekerij het Hezehof in Diest, een milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw van een nieuwe hondenkwekerij in Lummen. Nadat maar liefst 12.000 handtekeningen verzameld werden, maakte burgemeester Luc Wouters vandaag bekend dat de aanvraag werd ingetrokken.

“Uiteraard hebben wij als gemeentebestuur veel begrip voor de ongerustheid van onze inwoners en van de omwonenden in het bijzonder”, is te lezen in het persbericht. “Niet alleen zijn ook wij als gemeentebestuur uiterst bekommerd om het dierenwelzijn, bovendien zijn we ervan overtuigd dat dergelijke inrichtingen absoluut niet thuishoren in woongebieden, gelet op de overlast in het algemeen maar vooral ook omwille van de geluidshinder en de geurhinder die een dergelijke inrichting kan veroorzaken.”

Burgemeester Luc Wouters maakte vandaag bekend dat de vergunningsaanvraag voor een nieuw hondenkweekcentrum in Molem werd ingetrokken. “Uiteraard zijn we net als u verheugd over deze beslissing maar voor ons stopt het daar niet. Wij zullen een schrijven richten naar Vlaams minister van dierenwelzijn Weyts en hem, onder meer naar aanleiding van dit recente dossier, met aandrang vragen om de regelgeving rond het oprichten van dierenkweekcentra aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.”