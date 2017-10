Limburgse economie zet stappen vooruit

De Vlaamse en Limburgse economie hebben de voorbije veertien jaar duidelijke sprongen voorwaarts gezet. Dat blijkt uit de Limburgse toekomstindicator die vandaag wordt voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams viceministerpresident Hilde Crevits en gouverneur Herman Reynders.

Afgelopen jaar steeg de Limburgse toekomstindicator dankzij de positief evoluerende arbeidsmarkt.

Aan de hand van de gekende Voka-formule E=TI2 werd onderzocht of Limburg over de nodige ingrediënten beschikt om economisch te kunnen excelleren (E) in de toekomst. Hiervoor moet een regio sterk scoren op Talent (T), Innovatie (I) en Internationalisering (I). Deze analyse werd gebundeld in een gedrukte publicatie.