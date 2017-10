Zverev is dankzij zege in Peking geplaatst voor World Tour Finals

Alexander Zverev (ATP 4) heeft in Peking de halve finale bereikt van de China Open. De Duitser versloeg de Rus Andrey Rublev (ATP 39) in twee sets (6-2 en 6-3) en is daardoor ook geplaatst voor de ATP World Tour Finals in Londen.

De nummer vier van de wereldranglijst kan in Peking zijn zesde ATP-toernooizege van het jaar boeken. Net als Rafael Nadal en Roger Federer heeft hij vijf toernooien op zijn naam geschreven in 2017. De twintigjarige Zverev was de beste in Montreal, Washington, Rome, München en Montpellier.

Na zijn 51e overwinning van het seizoen nam Zverev de laatste twijfel over zijn deelname in Londen weg. Bij de ATP World Tour Finals spelen de beste acht tennissers van het jaar tegen elkaar. Dit jaar wordt het toernooi in Londen gehouden van 12 tot en met 19 november.