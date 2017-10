Bayern bevestigt: Rekordmeister rekent op 72-jarige (!) coach voor kentering

Jupp Heynckes is de nieuwe trainer van Bayern München. De 72-jarige coach zette zijn handtekening onder contract tot einde van dit seizoen. Hij volgt er Carlo Ancelotti op, die ontslagen werd na het slechte seizoensbegin en de nederlaag tegen PSG in de Champions League.

LEES OOK: Wat bezielt hen om een 72-jarige trainer terug te halen uit pensioen? Onze man over de verrassende keuze van Bayern (N+)

Het is de vierde passage van Heynckes bij de Duitse topclub. Eerder was hij er actief van 1987 tot 1991, kort in 2009, en van 2011 tot 2013. De ex-international kroonde zich met Bayern driemaal (1989, 1990 en 2013) tot Duits kampioen. In 2013 loodste hij de club ook naar winst in de Champions League en de DFB-Pokal. Nadien coachte Heynckes niet meer.

Vanaf maandag gaat Heynckes officieel aan de slag. Peter Hermann en Hermann Gerland worden zijn assistenten. Hermann was tot voor kort assistent bij de tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. Gerland was verantwoordelijk voor de jeugdopleiding bij Bayern.

“Zaak van het hart”

“Er bestaat een grote vertrouwensband tussen Heynckes en Bayern”, verklaart voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “Dat bleek opnieuw uit de gesprekken die we gehad hebben. We zijn Jupp heel dankbaar dat hij ermee heeft ingestemd om hoofdcoach te worden. Op dit moment is hij de ideale trainer voor Bayern.”

“Voor geen enkele andere club zou ik weer teruggekeerd zijn in de voetbalwereld, maar Bayern is voor mij een zaak van het hart”, aldus Heynckes zelf. “Ik heb veel zin in deze uitdaging.”

De 72-jarige Heynckes wordt zo voor de vierde keer in zijn loopbaan trainer van Der Rekordmeister. Hij zat eerder op de bank bij de Duitse topclub van 1987 tot 1991, in 2009 en van 2011 tot 2013. Bayern was ook de laatste club die Heynckes trainde. In 2013, zijn laatste jaar, leidde hij Bayern naar de triple (landstitel, beker, Champions League), hij werd in totaal driemaal kampioen met ‘Der Rekordmeister’. Toen hij op pensioen ging, stelde Heynckes nog dat hij geen enkele intentie had om ooit nog coach te worden. “Ik kende ene mooi einde aan mijn carrière. Maar ik zeg nooit nooit”, klonk het toen profetisch.