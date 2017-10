Klimaatschool Bree maakt van elk dier een ‘feestbeest’ op werelddierendag.

Bree - Werelddierendag kreeg dit jaar op GO! Klimaatschool Bree wel heel speciale aandacht. Met educatieve voorstellingen van GAIA, een schoolmascotte als feestbeest, met versierde dierenhokken in de klimaattuin en met de vele meegebrachte echte dieren of knuffeldieren zal 4 oktober 2017 zeker positief gegrift worden in het geheugen van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten.

Django, de schoolmascotte, werd letterlijk en figuurlijk bedolven onder de zelfgemaakte cadeautjes van elke klas: een feestelijke kroon van 1KO, ballonnenharten met felicitaties van 2KO. De derde kleuterklas had een geweldig mooie ketting gemaakt en bestrooiden hem met glittertjes. Van de kindjes van het eerste leerjaar kreeg hij een boekje met alle woordjes die ze al konden lezen. Zo kan Django ook goed oefenen met lezen. Het tweede leerjaar had een prachtig versierde feestslinger gemaakt met Hiep hiep hoera. De kinderen van het derde leerjaar bezorgden hem een hele grote feesttaart die natuurlijk niet mocht ontbreken op het feest van werelddierendag. Van de kinderen van het vierde leerjaar kreeg Django een mobile en een boekje met kleurige vogelvriendjes. Zo blijft Django niet eenzaam achter als de kinderen ’s avonds naar huis zijn of als het vakantie is. De kinderen van de derde graad maakten voor hem een mooie warme sjaal. Django stal het hart van alle kinderen en de kinderen dat van Django. Een knuffelkusje van Django voor elk kind en het gevoel dat de cadeautjes echt geapprecieerd werden deed veel gezichtjes stralen.

De versierde dierenhokken in de klimaattuin en de vele meegebrachte echte dieren en knuffeldieren, de educatieve voorstellingen in de 2de en 3de graad van GAIA en het bezoek van de hondentrainster Sandy, maakten het plaatje van de positieve verbondenheid tussen mens en dier compleet.