Wat te doen dit weekend? Dit zijn onze tips

Ben jij nog op zoek naar een leuk uitje met vrienden of met het hele gezin dit weekend? Wij helpen je op weg met deze zeven tips.

250 activiteiten tijdens week van het bos

De week van het Bos gaat nu zondag van start. Dit jaar draait alles rond bewegen in het bos en dus worden er op een week tijd tientallen wandelingen, familiehappenings, sportinitiaties, bosspelen enz. georganiseerd. Zondag kan u bijvoorbeeld in Genk en As de feestelijke opening van het wandelgebied Thorpark meemaken (en 11 routes ontdekken), een paddenstoelenwandeling (met proeverijen) doen in Lanaken of het Oudsbergspel spelen in Meeuwen-Gruitrode.

Info over deze en andere activiteiten op www.weekvanhetbos.be

12.000 lopers tijdens Dwars Door Hasselt

Bent u ook een van de 12.000 lopers die zondag meedoet aan HBVL Dwars door Hasselt. Deze gezellige stadsloop staat al voor de 35ste keer op de agenda en net als de vorige jaren kan u kiezen uit trajecten van 3, 5, 10 of 15 km. Voor kids is er een route van 1 km. Bij de start/aankomst en elders rond het parcours kunnen deelnemers en supporters genieten van muzikale animatie, sfeer en ambiance. Nieuw is dat op zoek gegaan wordt naar dé loopgemeente van Limburg.

Zondag, eerste run om 13 uur. Kolonel Dusartplein. Inschrijven ter plaatse vanaf 11 euro. (Korting Kids run). www.dwarsdoorhasselt.be

Plattelandshappening in Grote-Brogel

De Breugelhoeve in Grote-Brogel is zondagnamiddag het decor voor de Plattelandshappening 2017. Alle troeven van landelijk Limburg worden in de kijker gezet. Verwacht u aan huifkartochten, een knuffelboerderij, demonstraties (smid, herder), proeverijen, plattelandsspelen en ook heel wat infostandjes rond fietsen, paardrijden, het boerenleven, enz. Of geniet van de stunts van de Hamontse Flaming Stars.

Zondag van 13 tot 18 uur. Weyerstraat 1. Gratis toegang. www.breugelhoeve.be

Lichtjes kijken in oudste wijken van Luik

Al voor de 22ste keer wordt in het centrum van Luik het evenement ‘La nocturne des Coteaux de la Citadelle’ georganiseerd. Dat betekent dat u zaterdagavond kan ronddwalen in de oudste buurten van Luik, waar de steegjes, terrassen, wandelpaden, boomgaarden en trappen subtiel verlicht zijn en waar een gezellige sfeer overheerst. U kunt ook vuurartiesten aan het werk zien. De avond wordt net voor middernacht afgesloten met een spetterend vuurwerk.

Zaterdag, van 20 tot 23 uur. Vuurwerk om 23.45 uur. www.2017.lanocturnedescoteaux.eu/nl

Nazomeravonden in Limburgs Smokkelheukske

In oktober pakt Kinrooi uit met het initiatief Nazomeravonden. Dat wil zeggen dat u elke vrijdagavond kan deelnemen aan een ‘smokkeltocht’ vanuit Kessenich, met (na een kopje erwtensoep) o.a. een ritje met de paardentram, een wandeling naar het smokkelcafé (voor een borrel), smokkelverhalen en een klank- en lichtspel in de Sint-Martinuskerk.

Vrijdagen, vertrek om 19 uur. Reserveren verplicht bij Toerisme Kinrooi. Deelname: 5 euro. www.toerismekinrooi.be

Op dieren dating tijdens opendeur dierenasielen

Bezint eer je begint, is de boodschap voor wie een huisdier wil kopen. Maar als u overtuigd bent, ga dan zeker ook eens kijken in de Limburgse dierenasielen waar honderden lieve honden en katten op een thuis zitten te wachten. Zondag krijgt u alvast de kans om met deze dieren (en hun verzorgers) kennis te maken tijdens de opendeur van de vier asielen. U kunt er ook deelnemen aan een vragenzoektocht.

Zondag, van 13 tot 18 uur. Gratis toegang. Alle info en adressen op www.limburg.be/dierenwelzijn

Luisteren naar Internationale topkoren

Wie houdt van koormuziek heeft dit weekend een unieke kans om 13 internationale topkoren uit o.a. Indonesië en Letland aan het werk te horen. Ze nemen in het Cultuurcentrum Maasmechelen deel aan de internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen (ikv), die zaterdag en zondag plaatsvindt. Tussendoor geven ze ook gastconcerten in o.m. Maaseik, Opglabbeek, Riemst, tongeren, Lanaken en Zonhoven.

Alle info over de wedstrijduren en gastconcerten vindt u op www.ikv-maasmechelen.be