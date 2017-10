Tate Unruh, de spelverdeler van Limburg United, is een specialist in driepunters. Op YouTube staat een filmpje waarop te zien is hoe de Amerikaan 55 van 56 driepunters binnen gooit, waarvan 34 op rij. “Op training heb ik er een keer bijna 60 op een rij binnen gegooid. Mijn vader zorgt dan voor de rebounds”, vertelt hij in de krant.