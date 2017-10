VIDEO. Schrijvers en co wensen onfortuinlijke Vanheusden veel beterschap

De Belgische beloften nemen het vanavond in eigen huis op tegen Zweden. Match drie van de kwalificatiecampagne. De vorige tegen Turkije eindigde op een gelijkspel. Om uitzicht te blijven houden op het EK in 2019 kan er dus best gewonnen worden.

De Belgen moeten het wel stellen zonder Hasselaar Zinho Vanheusden. Die scheurde vorige week in een Youth League-wedstrijd met de beloften van Inter de voorste kruisband van zijn linkerknie af. Vanheusden werd intussen met succes geopereerd en kan aan zijn revalidatie beginnen. Hij wordt daarin gesteund door zijn makkers bij de Belgische U21. Zij wensten de onfortuinlijke Vanheusden in een hartverwarmend filmpje veel beterschap.