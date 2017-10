Tot helft minder wijnoogst in Limburg door nachtvorst

in 25 jaar, “maar wel prima druiven”

RiemstDe zware nachtvorst van 20 april 2017, toen het in Limburg min zes graden vroor, heeft een zware impact gehad op de druivenoogst. “Onze opbrengst ligt de helft lager dan normaal”, zegt Joyce van Rennes van Wijnkasteel Genoels-Elderen, met 22 hectare het grootste wijndomein van België. Bij andere Limburgse wijnboeren schommelt het verlies tussen de 15 en 50 procent. Europa verwacht dat er dit jaar zo’n 145 miljoen hectoliter Europese wijn wordt geproduceerd, 14 procent minder dan in 2016 en het slechtste resultaat in 25 jaar. Enig lichtpuntje: de druiven lijken van prima kwaliteit.