Minister Geens (CD&V) gaat sjoemelende deurwaarders strenger aanpakken

Binnenkort kan u met klachten over gerechtsdeurwaarders naar een onafhankelijke ombudsman. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beslist, zo schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

Gerechtsdeurwaarders die systematisch te veel aanrekenen, die onethisch te werk gaan bij het innen van schulden of er commerciële activiteiten op nahouden, moeten harder worden aangepakt volgens Geens.

Op een meeting met de beroepsvereniging van deurwaarders vroeg Geens donderdag met aandrang om een onafhankelijke ombudsman. “Mensen zouden daar bijvoorbeeld bij terechtkunnen als ze van oordeel zijn dat ze niet correct werden behandeld”, legde hij uit. Vandaag moet iemand met een klacht immers bij de deurwaarders zelf aankloppen.

Hervorming

De minister wil echter verder gaan en spreekt van een hervorming. “Het statuut van gerechtsdeurwaarder als openbaar en onafhankelijk ambtenaar moet strikter geregeld worden.”

Volgens de krant komen gevallen van misbruik veelvuldig voor in de sector. Zo kon een deurwaarder meer dan 10 jaar in de VS een paardenfokkerij uitbaten terwijl hij in Brussel ‘werkte’. De zaak werd geseponeerd zonder gevolg. Dat moet onmogelijk worden. Geens zal immers ook het Openbaar Ministerie vragen om de klachten die via de ombudsman komen strikt op te volgen.