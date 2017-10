App verklikt parkeerwachter die uw auto nadert

Brussel - Gewaarschuwd worden als een parkeerwachter je auto nadert: in Brussel en Antwerpen kan het voortaan dankzij een nieuwe app.

Het principe is dat van de radarverklikker die ­bestuurders waarschuwt voor snelheidscontroles. Volgens de ­oprichter van het bedrijfje achter de cPark-app is alles “100 procent legaal”. De app geeft aan welk parkeertarief geldt in een straat, signaleert hoe groot het risico op een controle is en stuurt een waarschuwing als controleurs naderen. Die laatste twee functies zijn gebaseerd op de input van de gebruikers. Zij signaleren controles en boetes. Op basis van de aldus samengestelde databank detecteert cPark patronen die een risicoanalyse mogelijk maken.

In Brussel draait cPark al een paar weken proef, met 5.000 gebruikers. Sinds gisteren kan u de app ook in Antwerpen gebruiken. KBC ondersteunt het bedrijfje.