Amerikaanse wapenlobby vraagt om strengere regels voor “bump-stocks”

Brussel - De Amerikaanse wapenlobby NRA (National Raffle Association) vraagt om de aankoop van de zogenaamde “bump-stocks” aan strengere regels te onderwerpen. Met een bump-stock kan een semi-automatisch wapen gemakkelijk omgevormd worden tot een automatisch wapen. Maar automatische wapens zijn verboden in de Verenigde Staten. Dat schrijft BBC donderdag.

Stephen Paddock schoot zondagavond 58 mensen dood vanuit zijn hotelkamer in het centrum van Las Vegas. De politie ontdekte achteraf dat Paddock gebruik maakte van het accessoire, dat momenteel nog zonder vergunning te verkrijgen is. Met een bump-stock kan een semi-automatisch wapen tot 100 kogels per minuut afvuren omdat de trekker niet meer elke keer moeten worden overgehaald.

Foto: AP

De NRA zegt nu dat het accessoire moet “onderworpen worden aan extra regelgeving”. Ze vragen om “onmiddellijk te bekijken of dit toestel in overeenstemming is met de federale wet”, klinkt het nog. “In de nasleep van de kwade en zinloze aanval in Las Vegas is de Amerikaanse bevolking op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we zulke tragedies in de toekomst kunnen vermijden”, schrijven NRA-voorzitters Wayne LaPierre en Chris Cox in een mededeling.

De vrije wapendracht aan banden te leggen, gaat echter te ver. “Wapens weigeren aan Amerikanen die zich aan de wet houden omwille van een criminele daad van een gek, zal dergelijke aanvallen in de toekomst niet verhinderen.” Ze voegen er nog aan toe dat de bump-stocks werden toegelaten door de politiedienst AFT (Alcohol Tobacco and Firearms) tijdens Obama’s presidentschap.