Brussel - Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met buien, vooral in het noorden en het noordoosten van het land. De gebieden langs de Franse grens krijgen meer opklaringen en droger weer. De maxima liggen tussen 9 en 12 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 14 of 15 graden elders. Het KMI voorspelt ook rukwinden tot 50 km per uur in het binnenland en tot 60 km per uur aan zee.

Vrijdagavond wordt het overal droog met in eerste instantie brede opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de Ardennen is wat nevel mogelijk. De minima liggen rond 3 graden in de Hoge Venen, rond 8 graden in het centrum van het land en rond 11 graden aan zee.

Zaterdagochtend verwachten we droog weer met nog enkele opklaringen in het oosten van het land. Vanaf het westen neemt de bewolking toe en tegen de middag bereikt een zwakke regenzone ons land. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk nog lange tijd droog. Tegen de avond verwachten we meer intense regen in het westen van het land en ‘s nachts trekt deze actievere neerslagzone over heel het land. De maxima liggen tussen 9 en 12 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 13 en 15 graden elders.

Zondag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien. De maxima bedragen 11 tot 15 graden. Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms buien, met maxima rond 15 graden.