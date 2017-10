Braziliaans kinderdagverblijf in brand gestoken: vier kleuters en leerkracht overleden

Een man heeft donderdag in het noorden van Brazilië een kinderdagverblijf in brand gestoken. Drie jongens en een meisje, allen vier jaar, lieten het leven, net als een leerkracht. Vijfentwintig anderen werden naar het ziekenhuis gebracht met brandwonden.

De dader stak zichzelf ook in brand en bezweek later aan zijn verwondingen. Volgens nieuwswebsite O Globo had de man acht jaar in het centrum gewerkt als bewakingsagent. Hij werd door de politie geïdentificeerd als Damiao Soares dos Santos (50). Zijn motief is nog niet duidelijk, maar lokale media melden dat de man vorige maand ontslagen werd.

De Braziliaanse president Michel Temer sprak op Twitter van een “tragische gebeurtenis”. De burgemeester kondigde zeven dagen rouw aan.

(adb)