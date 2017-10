Nieuw superkoppel met Angelina Jolie in de maak

Volgens een bekende ­Amerikaanse blogger heeft Angelina Jolie (42) een nieuwe liefde in haar leven. Ze zou als een blok zijn ­gevallen voor de charmes van de vier jaar oudere miljardair Elon Musk. Die vergaarde zijn fortuin onder andere bij PayPal en Tesla.

De twee zouden elkaar de voorbije weken verschillende keren in het geheim ontmoet hebben en een romantisch weekend in Las Vegas hebben doorgebracht.

De ondernemer had enkele maanden geleden ook een korte ­relatie met Amber Heard, de ex van Johnny Depp. Jolie trouwde in 2014 met acteur Brad Pitt maar hun huwelijk liep vorig jaar definitief op de klippen.