Nieuw virus in opmars: simpele verkoudheid kan leiden tot totale verlamming

Op een filmpje is te zien hoe Geuko zich gedraagt als een gezonde, Nederlandse peuter. Maar twee jaar geleden kreeg de vierjarige jongen plots een verkoudheid en voelde hij zich erg slap. Sindsdien is hij bijna helemaal verlamd. Geuko werd getroffen door het D68-virus, dat ook in ons land intussen al 9 ziektegevallen kent - gelukkig wel zonder verlammingen.

“Opeens stond hij aan ons bed en zei hij: Papa, ik kan niet meer lopen”, vertelt vader Gert Jan Van Lang aan RTL Nieuws. Amper een dag later was hij volledig verlamd. De schuldige: het virus dat de naam D68 draagt en bij de meeste mensen niet meer dan een verkoudheid veroorzaakt. Het aantal verlammingen is gelukkig zeldzaam.

“In Europa gaat het over een paar honderd gevallen”, vertelt viroloog Marc Van Ranst aan VTM Nieuws. “Wereldwijd misschien een duizendtal. In België hebben we het virus tot nog toe negen keer kunnen detecteren in ons laboratorium. Bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Gelukkig had geen van hen verlammingsverschijnselen.”

Nederlandse virologen vrezen een uitbraak van het virus, maar volgens Van Ranst moeten we ons niet ongerust maken. “Het is noodzakelijk dat virologen daarmee bezig zijn - en dat zijn we ook. Maar op dit moment moeten we ons daar nog geen zorgen over maken. Dit is nog geen epidemie.”

Een vaccin is er voorlopig niet, maar daar wordt aan gewerkt.