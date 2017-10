Opmerkelijk: Zakarin krijgt titanium plaat uit schouder opgestuurd

Ilnur Zakarin keek vreemd op toen hij eerder deze week zijn brievenbus lichtte. De Katusha-renner kreeg van het ziekenhuis van Munchen het titaniumplaatje opgestuurd dat vorige week uit zijn lichaam werd verwijderd.

Het plaatje was nog een souvenir van Zakarins zware val in de Giro van vorig jaar. In de afdaling van de Col d’Agnello geraakte de Rus van de baan en brak hierbij zowel sleutelbeen als schouderblad. Om de breuken te fixeren besloten de behandelende artsen een titaniumplaat te installeren. Pas vorige week vond Zakarin de tijd om het kleinood te laten verwijderen. Wat Zakarin zinnens is met zijn souvenir, heeft hij niet laten weten.