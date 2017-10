Romelu Lukaku mist interland tegen Bosnië en revalideert verder in België

Geen Romelu Lukaku bij de Rode Duivels tegen Bosnië zaterdag. Dat nieuws hing al even in de lucht en werd donderdag bevestigd door de KBVB. De spits van Manchester United sukkelt met een enkelblessure en stapt niet mee op het vliegtuig richting Bosnië en werkt in België met fysiotherapeut Lieven Maesschalk verder aan zijn revalidatie. Mogelijk raakt Lukaku wel fit voor de wedstrijd tegen Cyprus.