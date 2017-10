WK voetbal 2026: FIFA belooft transparantie bij verkiezing gastland

Na de schijn van corruptie die rond de toekenning van de komende wereldkampioenschappen voetbal aan Rusland en Qatar hangt, belooft de FIFA nu dat de verkiezing van het gastland voor 2026 transparant zal verlopen.

In het FIFA-magazine, dat vrijdag verschijnt, zegt voorzitter Gianni Infantino dat de selectieprocedure voor het toekennen van een gastland er in de toekomst anders zal uitzien. “We hebben het selectiemechanisme radicaal gewijzigd. De nieuwe procedure is zo objectief en transparant als het maar kan.”

Op alle fases, van de eerste rapporten tot de uiteindelijke stemming, komt voortaan meer controle. “Alles zal publiek gemaakt worden. Bovendien zal alles onder toezicht staan van een onafhankelijk auditbedrijf. De kandidaten moeten zich voortaan ook aan duurzaamheidsprincipes houden en de rechten van de mens en het werkrecht respecteren.”

Het WK van 2026 wordt in mei 2020 toegekend. De gezamenlijke kandidatuur van de VS, Canada en Mexico is voorlopig favoriet om het eerste WK met 48 landen binnen te halen.