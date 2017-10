Lewis Hamilton voor GP in Japan: “Wereldtitel is nog lang niet binnen”

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft een comfortabele voorsprong op Sebastian Vettel in het kampioenschap van de Formule 1, maar leunt allerminst achterover. “Ik heb namelijk niets te verdedigen, ik ben nog steeds op jacht naar de titel”, zei hij op het circuit van Suzuka, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Japan wordt verreden.

Het verschil met dichtste achtervolger Vettel bedraagt 34 punten, met nog vijf races te gaan. “De beste strategie is races blijven winnen. Dat is het doel. Hoewel ik geen onnodige risico’s zal nemen”, aldus Hamilton, die voor de vierde keer wereldkampioen kan worden.

Hamilton is door tegenslag bij Ferrari in de laatste twee races fors uitgelopen op naaste concurrent Vettel, maar heeft wel moeten constateren dat de auto van Mercedes niet meer superieur is. De Ferrari’s en ook de Red Bulls zijn inmiddels op zijn minst gelijkwaardig. “Mijn auto is net als ik. Hij heeft veel potentie, maar doet niet altijd wat hem gezegd wordt te doen.”