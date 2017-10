Parijs-Bourges: Barbier wint, De Bondt ganse dag in de aanval

De Fransman Rudy Barbier won in een massaspurt Parijs-Bourges. Hij spurtte sneller dan zijn landgenoot Marc Sarreau. Dries De Bondt (Verandas Willems - Crelan) maakte deel uit van de vlucht van de dag. Op vier kilometer van de finish waren hij en zijn drie kompanen eraan voor de moeite.

Parijs-Bourges eindigt traditioneel op een massaspurt en dat was gisteren niet anders. Daar kon ook Dries De Bondt geen verandering in brengen. De aanvaller van Verandas Willems - Crelan deed er nochtans alles aan om de massaspurt te ontlopen maar een maximale voorsprong van vier minuten volstond niet om uit de greep van het peloton te blijven. Op vijf kilometer van het einde werden De Bondt en co bij het nekvel gegrepen.

In de verwachte sprint haalde de Fransman Rudy Barbier het voor zijn landgenoot Marc Sarreau. Tom Devriendt was de best geplaatste landgenoot met een zevende plaats, één stek beter dan Timothy Dupont.