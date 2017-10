Wannes Van Laer is elfde in Laserklasse na tweede dag op EK zeilen

Wannes Van Laer is na de tweede dag van het EK zeilen in de Laserklasse opgeklommen naar de 11e plaats. Donderdag eindigde hij in Barcelona in regatta’s drie, vier en vijf op respectievelijk de derde, de vijfde en de vierde plaats.

Van Laer telt 24 punten. Daarmee heeft hij 19 punten meer dan de Kroaat Tonci Stipanovic, vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio goed voor zilver. De Nieuw-Zeelander Andrew McKenzie is tweede met zeven punten. De Italiaan Giovanni Coccoluto is met 15 punten terug te vinden op de derde plaats. William De Smet is 29e met 55 punten.

Op het voorbije WK werd Van Laer 21e. Hij was erbij op de Spelen van 2012 in Londen en die van 2016 in Rio de Janeiro, waar hij op respectievelijk de 34e en de 17e plaats eindigde.

EK Laser Standard Barcelona (m) - Stand na vijf regatta’s (slechtste resultaat valt weg):

1. Tonci Stipanovic (Kro) 5 (1-1-1-4-2)

2. Andrew McKenzie (NZe) 7 (2-2-11-1-2)

3. Giovanni Coccoluto (Ita) 15 (2-1-7-37-5)

...

11. Wannes Van Laer (Bel) 24 (17-12-3-5-4)

29. William De Smet (Bel) 55 (18-4-34-20-13)