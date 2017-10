Origi hoopt weer op speelminuten bij Rode Duivels: “Mijn situatie is helemaal veranderd”

Onder Roberto Martinez begon Divock Origi in september vorig jaar in de eerste wedstrijd van de bondscoach als basisspeler tegen Spanje, maar na de 0-2 thuisnederlaag moest de revelatie van het WK in Brazilië niet meer op speelminuten rekenen. Daar kan zaterdag in en tegen Bosnië-Herzegovina verandering in komen, want Christian Benteke is out en topschutter Romelu Lukaku hoogst twijfelachtig met een enkelblessure.

Voor een basisplaats in Sarajevo ligt de 22-jarige Origi in balans met Michy Batshuayi. “Ik hoop op een kans en probeer het de bondscoach zo moeilijk mogelijk te maken. Michy en ik hebben beiden onze kwaliteiten”, zo vertelde Origi donderdag na afloop van de training in Tubeke.

“Het klopt dat ik na Spanje geen minuut meer gespeeld heb. We zitten dan ook met een talentvolle groep en ik ben sindsdien ook gegroeid als speler. Ik voel me goed en ben klaar om me te tonen, als de bondscoach me nodig heeft. Ik heb gelezen dat hij tevreden over me is, daarover hebben we echter nog niet gepraat.”

“Situatie is nu helemaal anders”

Sinds begin september is Origi verlost van zijn bankzittersstatuut in Liverpool en heeft hij dankzij een uitleenbeurt zijn voetbalvreugde teruggevonden in Wolfsburg. Bij de club van Koen Casteels en Landry Dimata wist hij meteen een basisplaats af te dwingen en vond hij in vijf wedstrijden één keer de weg naar de netten.

“De situatie is nu helemaal anders dan bij Liverpool, we hadden dan ook om een oplossing gevraagd. Ik voel me goede bij deze club, waarbij er veel jongeren zitten. Spijtig genoeg zitten we met wat geblesseerden. Eens zij terug zijn, worden we nog sterker. Met Martin Schmidt kwam er een nieuwe coach, wisselden we van systeem en daarnaast viel Mario Gomez dan ook nog eens geblesseerd uit. In de eerste wedstrijd onder de nieuwe coach kon ik meteen scoren, een bewijs dat ik snel het goeie ritme gevonden heb. Ik speel er als diepe spits, de coach weet wat mijn beste positie is”, besloot Origi.