Parijs verwijdert controversieel bord ‘Au Nègre Joyeux’

‘Bij de vrolijke neger’, hangt aan de gevel van een gesloten chocolaterie in Parijs. Het bord zou, volgens communistisch raadslid Raphaëlle Primet, "beledigend en kwetsend" zijn, en "herinneren aan de misdaad van de slavernij".

De gemeenteraad van Parijs heeft besloten dat het bord verwijderd wordt. De motie van Primet werd nochtans met tegenzin aangenomen. "Ik geloof niet dat het uitwissen van de geschiedenis de beste vorm van pedagogie is", zei schepen Bruno Julliard. Hij verkiest een bordje met uitleg aan de chocolaterie.

"Toename racisme"

Het bord is niet nieuw, het hangt er al sinds 1812. De tekst ‘Au Nègre Joyeux’ of ‘Bij de vrolijke neger’ staat symbool voor een goedlachse zwarte man, slaaf of dienstknecht, die een goed geklede, rijke blanke vrouw bedient.

Maar de communistische partij wil het bord weg, omdat er volgens hen een toename is van racisme in Frankrijk. "De opmars van extreem-rechts verontrust Europa. We hebben Charlottesville in de Verenigde Staten gehad. In deze context moet het bord worden verwijderd uit de publieke ruimte", zei Nicolas Bonnet-Ouladj, fractievoorzitter van de communisten en radicaal-links in Le Parisien. "We hebben ook alle sporen van het nazi-verleden gewist."

Behoud

Toch stemden buurtbewoners vorig jaar nog voor het behoud van het bord.

De buurtbewoners wilden het bord, zes jaar geleden beschadigd na een actie van de Brigade Anti-Négrophobie, herstellen en uitleg bij plaatsen. Zo konden ook klassen leren over de slavernij in Frankrijk.

"Wat heeft het voor zin om bewoners te laten beslissen als de gemeenteraadsleden hun keuze niet respecteren?", zei buurtbewoner Michel Sidhom in Le Parisien.

Tentoonstelling

Het bord zal worden gerestaureerd en tentoongesteld in Musée Carnavelet voor de geschiedenis van Parijs. Parijs wil het uiteindelijk tentoonstellen in een museum voor slavernij, maar dat moet nog gebouwd worden.