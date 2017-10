Weinig ongevallen op rotondes, behalve in Genk

Genk - Vorige week bleek uit een enquête van Vias dat veel Vlamingen de verkeersregels op rotondes niet kennen. Uit nieuwe cijfers van dat verkeersinstituut blijkt dat de meest onveilige plek in Limburg om een rotonde te nemen Genk is. Van de 68 ongevallen met gewonden op Limburgse rotondes gebeurden er vorig jaar dertien in Genk.

Jaarlijks gebeuren er iets meer dan 500 ongevallen met doden of gewonden op rotondes in ons land. Dat is 1,2 procent van alle ongevallen met letsels. En dus een pak minder dan op kruispunten met stopborden ...