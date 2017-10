“Ik was gewoon even niet aan het opletten”

hasselt De 26-jarige Bilzenaar Simon S. is woensdag voor de Hasseltse politierechter moeten verschijnen nadat hij op 27 februari vorig jaar vier voetgangers van het voetpad maaide in Hasselt. Bij het ongeval aan de Koningin Astridlaan kwam de 47-jarige moeder Serpil Dikmen om. Haar familie was in de rechtbank aanwezig en was zwaar onder de indruk van de ontmoeting met de verdachte. “Het is de eerste keer dat ze hem zien. Nog nooit heeft hij zijn excuses aangeboden”, zegt advocaat Michiel Van Kelecom.